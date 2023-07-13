WSJ: Генерала РФ Суровикина задержали и допрашивают в Москве после "мятежа" Пригожина

В Москве продолжают удерживать и допрашивать главнокомандующего российскими Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина. Он был задержан после начала "мятежа" главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Кроме Суровикина, были задержаны, отстранены или уволены также другие российские военачальники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

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Отмечается, что служба внутренней безопасности РФ задержала нескольких высокопоставленных военных спустя несколько часов после начала "марша на Москву" террористической Группы Вагнер.

Среди задержанных был и генерал Суровикин, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что он содержится и допрашивается в Москве, однако его не обвинили в преступлении.

Один из источников сообщил, что Суровикин знал о планах "мятежа", но не был причастен к нему.

Сообщается, что по меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, некоторых позже отпустили, а около 15 были отстранены от службы или уволены.

"Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", – сказал источник.

Утверждается, что Суровикин не находился в следственном изоляторе, но проходил неоднократные допросы, потому что следствие выясняло, какую именно роль он играл в "мятеже" Пригожина.

Источники сообщили, что Суровикина могут отпустить, когда диктатор РФ Путин решит, как справиться с последствиями "мятежа".

Кроме Суровикина, якобы были задержаны его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Впоследствии обоих военных отпустили, но они отстранены от выполнения служебных обязанностей, им ограничено передвижение и они находятся под наблюдением, сообщил один из источников.

Отмечается, что у Алексеева были "давние связи с Вагнером", но на ранних стадиях "мятежа" он участвовал в записи видео, на котором призвал боевиков остановиться.

Также речь идет о задержании бывшего генерал-полковника Михаила Мизинцева, который ранее был заместителем министра обороны РФ и присоединился к террористической ЧВК "Вагнер" в конце апреля.

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