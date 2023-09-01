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Буданов: После победы Украины в России будет реваншизм, у нас есть минимум 10 лет

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 11:25
Буданов: После победы Украины в России будет реваншизм, у нас есть минимум 10 лет - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот с видео)

После победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у них уйдет минимум 10 лет, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Журналистка спросила: какова концепция ГУР на послевоенный период.

"Это будут новые вызовы, новые риски. Прежде всего мы должны понимать, что после победы Украины в каком-то видоизмененном виде, однако все-таки частица от РФ останется рядом с нами. Вероятнее всего, через некоторое время появятся реваншистские настроения там. Это нормальный круговорот в истории. Поэтому с Россией будет связано еще много работы", – сказал он.

По словам Буданова, в России со временем будет реваншизм, а РФ будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет.

Это время можно продлить, если "влиять" на территории, возникшие из РФ после победы Украины, отметил он.

"Как раз 10 лет – это нормальный период, чтобы все это переосмыслить и заново начать реванш готовить. У нас точно будет 10 лет, если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше. Но минимально 10 лет у нас будет", – отметил начальник ГУР.

Он добавил, что ГУР в мире "всегда найдется, чем нам заняться", в частности, борьбой с мировым терроризмом и проявлениями насилия, спасением украинских граждан и влиянием Украины в мире.

  • Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского.
  • Начальник ГУР сообщил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки.
  • Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

Смотрите также: Дрон ГУР над Крымом атаковали два вертолета и самолет оккупантов – не уничтожили: видео

Артём Джерипа
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войнагурреваншКирилл Буданов
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