Буданов заявил, что Россия "серьезно" готовила несколько операций по убийству Зеленского

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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По его словам, Москва несколько раз готовила "определенные операции" для уничтожения украинского главы государства.

"Давайте так, несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень серьезно. Тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили", — сказал Буданов.

Он отметил, что украинские спецслужбы работают достаточно эффективно, так как этого не произошло.

В мае 2022 года Зеленский рассказал, что у руководства Украины был план действий в случае результативного покушения на жизнь президента со стороны российских оккупантов.

Президент заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть более серьезные проблемы.

В августе Зеленский сообщил, что директор Центрального разведуправления США за месяц до большой войны "направлял сигналы" об угрозах для жизни президента в случае полномасштабного вторжения России.

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