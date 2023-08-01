Данилов ответил Politico о правительстве после "гибели" Зеленского: Абсолютно некорректно

Издание Politico опубликовало статью о том, что произойдет в случае убийства россиянами президента Владимира Зеленского. В частности, речь идет и о вероятном коллективном правительстве. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов подверг критике эту статью и назвал информацию в ней некорректной. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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"Это абсолютная некорректная такая информация, никаких планов нет. Есть президент страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами нашей страны, выполняющий свои обязанности", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что у Украины есть четкое понимание, конституция и закон, и "мы знаем, как нужно делать".

По словам Данилова, написанное в статье – "полная чушь", а Украине не нужно во время войны подбрасывать такие "информационные вбросы".

Он отметил, что авторы статьи вообще не понимают относительно должностей людей, которые указаны в статье.

В статье Politico ссылается на экспертов и источники в Украине.

Эксперт Адриан Каратницкий заявил, что в Украине есть "сильная команда лидеров", и в случае убийства Зеленского возникло бы коллективное правительство.

В этот управляющий совет "скорее всего" должны войти: спикер Верховной Рады Стефанчук, глава Офиса президента Ермак, министр иностранных дел Кулеба и министр обороны Резников.

Согласно этому гипотетическому плану, Залужный остался бы главнокомандующим.

В мае 2022 года Зеленский рассказал, что у руководства Украины был план действий в случае результативного покушения на жизнь президента со стороны российских оккупантов.

Президент заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть более серьезные проблемы.

В августе Зеленский сообщил, что директор Центрального разведуправления США за месяц до большой войны "направлял сигналы" об угрозах для жизни президента в случае полномасштабного вторжения России.

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