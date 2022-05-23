UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский рассказал о плане действий на случай его убийства

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 23:24
Зеленский рассказал о плане действий на случай его убийства - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе рассказал о плане действий властей Украины на случай результативного покушения на его жизнь со стороны российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, в случае удачного покушения на него и оккупации Киева, чтобы не потерять управление страной и не потерять государственные институции, "мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента".

"Мы понимали, что если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части. Это было два дубля, два Кабмина, чтобы Украина могла быть защищенной от каких-либо, даже таких, результатов", – сказал президент.

  • 2 мая Зеленский заявил, что считает, что 10 попыток покушения на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимир Путина сейчас есть проблемы посерьезнее. 

Читайте также: Первые часы войны. Time выяснил, как Зеленский встретил вторжение России 24 февраля

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кабмин покушение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 