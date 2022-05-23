Зеленский рассказал о плане действий на случай его убийства

Президент Владимир Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе рассказал о плане действий властей Украины на случай результативного покушения на его жизнь со стороны российских оккупантов.

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По словам Зеленского, в случае удачного покушения на него и оккупации Киева, чтобы не потерять управление страной и не потерять государственные институции, "мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента".

"Мы понимали, что если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части. Это было два дубля, два Кабмина, чтобы Украина могла быть защищенной от каких-либо, даже таких, результатов", – сказал президент.

2 мая Зеленский заявил, что считает, что 10 попыток покушения на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимир Путина сейчас есть проблемы посерьезнее.

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Вадим Ребрина

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