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Дрон ГУР над Крымом атаковали два вертолета и самолет оккупантов – не уничтожили: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 09:27
скриншот з відео
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Главное управление разведки Минобороны сообщило, что над мысом Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошла погоня двух вертолетов и самолета оккупантов за дроном ведомства. Ведомство показало видео с частью атаки на БПЛА.

В ведомстве пишут, что беспилотники ГУР "все чаще" выходят невредимыми не только после встречи с противовоздушной обороной захватчиков, но и при прямом столкновении с авиацией россиян.

ГУР отмечает, что, несмотря на непрерывный огонь окупантов, украинский беспилотник вышел невредимым с поля боя и вернулся на базу.

"Криворукие какие-то…", – прокомментировал ситуацию оператор дрона.

На видео вертолет окупантов летит за беспилотником ГУР и ведет по нему огонь, а дрон продолжает лететь

  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • 24 августа ГУР и Военно-морские силы провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму: произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Тогда военные разведчики ГУР при поддержке Военно-морского флота подняли флаг Украины над Крымом.
  • Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

Читайте также: Нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму – ГУР

Артём Джерипа
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