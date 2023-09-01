Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що над мисом Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбулась погоня двох гелікоптерів та літака окупантів за дроном відомства. Відомство показало відео з частиною атаки на БПЛА.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У відомстві пишуть, що безпілотники ГУР "дедалі частіше" виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з протиповітряною обороною загарбників, але й при прямому зіткненні з авіацією росіян.

ГУР зазначає, що попри безперервний вогонь окупантів український безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою та повернувся на базу.

"Криворукі якісь…", – прокоментував ситуацію оператор дрона.

На відео гелікоптер окупантів летить за безпілотником ГУР та веде по ньому вогонь, а дрон продовжує летіти.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

24 серпня ГУР та Військово-морські сили провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму: відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Тоді військові розвідники ГУР за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор України над Кримом.

Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

Читайте також: Завдано удару по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму – ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.