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Буданов о ядерном оружии в Беларуси: Это геополитическая игра, первые боеголовки уже там

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 16:27
Буданов о ядерном оружии в Беларуси: Это геополитическая игра, первые боеголовки уже там - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, ядерное оружие в Беларуси — это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок. 

"Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно нехорошие для Беларуси документы", — сказал Буданов.

Он отметил, что российское 12 управление, которое отвечает за ядерные заряды, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер" была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия. 

"Вместе с тем беларусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", — заявил разведчик. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России. 
  • 1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко
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