Буданов о ядерном оружии в Беларуси: Это геополитическая игра, первые боеголовки уже там

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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По его словам, ядерное оружие в Беларуси — это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.

"Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно нехорошие для Беларуси документы", — сказал Буданов.

Он отметил, что российское 12 управление, которое отвечает за ядерные заряды, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер" была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия.

"Вместе с тем беларусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", — заявил разведчик.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.

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