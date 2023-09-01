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Буданов о переносе войны в РФ: Отличная идея, чем шире операции – тем лучше

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 11:40
Буданов о переносе войны в РФ: Отличная идея, чем шире операции – тем лучше - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов . Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Журналистка спросила, как Буданов относится к перенесению войны на территорию РФ и не останется ли Украина без поддержки из-за этого, ссылаясь на слова президента Владимира Зеленского.

"Отличная идея, по-моему. Мы не работаем такими методами, которыми работает РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние – для того , чтобы их растянуть и сковать", – сказал Буданов.

Начальник ГУР заявил, что чем шире будут операции на территории России – тем лучше.

Новость дополняется...

  • Буданов заявил, что после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского.
  • Начальник ГУР сообщил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки.

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Артём Джерипа
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войнагурКирилл Буданов
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