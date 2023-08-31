Атака на Псков. Появились первые спутниковые снимки поврежденных самолетов Ил-76 – фото
Появились первые спутниковые снимки после атаки беспилотников на аэродром рядом с Псковом в ночь с 29 на 30 августа. Фото Planet Labs опубликовал проект "Схемы", на них видно повреждение по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.
"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета", ― объяснил "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
По его словам, из-за таких повреждений самолет выведут на капитальный ремонт, он займет не менее 2-3 месяцев.
Рядом с самолетами на снимках видны два красных автомобиля, вероятно, пожарные, которых могли привлечь для тушения загорания.
"Схемы" отмечают, что этот тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова.
Самолеты с этого же аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии оккупантов, которая была среди подразделений, участвовавших в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения РФ, замечает издание.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех Ил-76 в Пскове.
- Поздним вечером 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах.
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- 21 августа представитель ГУР подтвердил LIGA.net, на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.
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