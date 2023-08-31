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Атака на Псков. Появились первые спутниковые снимки поврежденных самолетов Ил-76 – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 08:10
Атака на Псков. Появились первые спутниковые снимки поврежденных самолетов Ил-76 – фото - Фото
Псков ночью 30 августа (Фото: соцсети)

Появились первые спутниковые снимки после атаки беспилотников на аэродром рядом с Псковом в ночь с 29 на 30 августа. Фото Planet Labs опубликовал проект "Схемы", на них видно повреждение по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета", ― объяснил "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, из-за таких повреждений самолет выведут на капитальный ремонт, он займет не менее 2-3 месяцев.

Рядом с самолетами на снимках видны два красных автомобиля, вероятно, пожарные, которых могли привлечь для тушения загорания.

"Схемы" отмечают, что этот тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова.

Самолеты с этого же аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии оккупантов, которая была среди подразделений, участвовавших в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения РФ, замечает издание.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех Ил-76 в Пскове.

Фото: "Схемы"

Фото: "Схемы"

Фото: "Схемы"

СПРАВКА. Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

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Артём Джерипа
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