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Атака на Псков. З'явились перші супутникові знімки пошкоджених літаків Іл-76 – фото

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 08:10
Атака на Псков. З'явились перші супутникові знімки пошкоджених літаків Іл-76 – фото - Фото
Псков уночі 30 серпня (Фото: соцмережі)

З'явились перші супутникові знімки після атаки безпілотників на аеродром поряд зі Псковом уночі з 29 на 30 серпня. Світлини Planet Labs опублікував проєкт "Схеми", на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.

"На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака", ― пояснив "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

За його словами, через такі ушкодження літак виведуть на капітальний ремонт, він займе щонайменше 2-3 місяці.

Поряд з літаками на знімках видно два червоних автомобілі, ймовірно, пожежні, яких могли залучити для гасіння займання.

"Схеми" зауважують, що цей тип літаків постійно базується на аеродромі Пскову.

Літаки з цього ж аеродрому використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії окупантів, яка була серед підрозділів, що брали участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення РФ, зауважує видання.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох Іл-76 у Пскові.

Фото: "Схеми"

Фото: "Схеми"

Фото: "Схеми"

ДОВІДКА. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

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Артем Джеріпа
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війнадрониіл-76безпілотникиаеродромПсков
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