Атака на Псков. З'явились перші супутникові знімки пошкоджених літаків Іл-76 – фото
З'явились перші супутникові знімки після атаки безпілотників на аеродром поряд зі Псковом уночі з 29 на 30 серпня. Світлини Planet Labs опублікував проєкт "Схеми", на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.
"На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака", ― пояснив "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.
За його словами, через такі ушкодження літак виведуть на капітальний ремонт, він займе щонайменше 2-3 місяці.
Поряд з літаками на знімках видно два червоних автомобілі, ймовірно, пожежні, яких могли залучити для гасіння займання.
"Схеми" зауважують, що цей тип літаків постійно базується на аеродромі Пскову.
Літаки з цього ж аеродрому використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії окупантів, яка була серед підрозділів, що брали участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення РФ, зауважує видання.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох Іл-76 у Пскові.
- Пізно ввечері 29 серпня сталися вибухи у Пскові, вночі вони також лунали у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях.
- 19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом. У розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому, а також по в/ч 12676 окупантів у Криму (джерело повідомило LIGA.net, що удар 25 серпня по цій базі був спецоперацією СБУ та ЗСУ).
- 21 серпня представник ГУР підтвердив LIGA.net, на російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.
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