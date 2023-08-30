Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали стверджують, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено два і пошкоджено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох Іл-76.
За даними російських пропагандистів, які посилаються на екстрені служби країни-агресорки, повідомляється: "В результаті атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна".
Деякі російські та українські Telegram-канали згодом почали транслювати інформацію про нібито знищення й російського стратегічного бомбардувальника Ту-22, проте Юсов підтвердив тільки знищення чотирьох Іл-76.
За його словами, також є інформація про ураження ще декількох літаків.
- 19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом. У розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому, а також по в/ч 12676 окупантів у Криму (джерело повідомило LIGA.net, що удар 25 серпня по цій базі був спецоперацією СБУ та ЗСУ).
- 29 серпня в ГУР повідомили, що українська розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.
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