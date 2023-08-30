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Псков. РосЗМІ пишуть про ураження шістьох Іл-76, ГУР підтверджує знищення чотирьох – відео видео

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30.08.2023, 11:36
Іл-76 (Фото: росЗМІ)
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Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали стверджують, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено два і пошкоджено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох Іл-76.

За даними російських пропагандистів, які посилаються на екстрені служби країни-агресорки, повідомляється: "В результаті атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна".

Деякі російські та українські Telegram-канали згодом почали транслювати інформацію про нібито знищення й російського стратегічного бомбардувальника Ту-22, проте Юсов підтвердив тільки знищення чотирьох Іл-76.

За його словами, також є інформація про ураження ще декількох літаків.

ДОВІДКА. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

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Мілана Головань
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війнаіл-76андрій юсов
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