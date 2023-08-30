СБУ влаштувала "бавовну" бойовикам Кадирова та колаборантам на Запоріжжі: фото, відео

Служба безпеки України вдарила по колаборантах та бойовиках гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, які готували псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.
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Відомо, що 29 серпня СБУ влаштувала "бавовну" кадирівцям та колаборантам, які хотіли проводити псевдовибори в окупованій Кам'янці-Дніпровській.
Українські безпілотники вдарили по "виборчій дільниці", коли там проходив збір "голів виборчих комісій" усього району — зібралося близько 30 колаборантів, яких охороняли окупанти, зокрема кадирівці.
На зборах хотіли організувати видавання бюлетенів та кабінок для голосування, СБУ провела атаку дронами у кілька хвиль, відомо про багатьох поранених.
На зборах хотіли організувати видавання бюлетенів та кабінок для голосування, СБУ провела атаку дронами у кілька хвиль, відомо про багатьох поранених.
"Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ — черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров'я", — заявило джерело.
- На початку серпня з'явилось відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.
- Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.
- 11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.
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