СБУ влаштувала "бавовну" бойовикам Кадирова та колаборантам на Запоріжжі: фото, відео

Служба безпеки України вдарила по колаборантах та бойовиках гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, які готували псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відомо, що 29 серпня СБУ влаштувала "бавовну" кадирівцям та колаборантам, які хотіли проводити псевдовибори в окупованій Кам'янці-Дніпровській.

Українські безпілотники вдарили по "виборчій дільниці", коли там проходив збір "голів виборчих комісій" усього району — зібралося близько 30 колаборантів, яких охороняли окупанти, зокрема кадирівці.



На зборах хотіли організувати видавання бюлетенів та кабінок для голосування, СБУ провела атаку дронами у кілька хвиль, відомо про багатьох поранених.





"Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ — черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров'я", — заявило джерело. "Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ — черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров'я", — заявило джерело.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.