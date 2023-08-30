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СБУ устроила "бавовну" боевикам Кадырова и коллаборантам вблизи Запорожья: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 10:34
Атака дронами в Каменке-Днепровской
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Служба безопасности Украины ударила по коллаборантам и боевикам гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, которые готовили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

Известно, что 29 августа СБУ устроила "бавовну" кадыровцам и коллаборантам, которые хотели проводить псевдовыборы в оккупированной Каменке-Днепровской. 

Украинские беспилотники ударили по "избирательному участку", когда там проходил сбор "глав избирательных комиссий" всего района — собралось около 30 коллаборантов, которых охраняли оккупанты, в частности кадыровцы. 

На собрании хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, СБУ провела атаку дронами в несколько волн, известно о многих раненых. 

СБУ устроила "бавовну" боевикам Кадырова и коллаборантам вблизи Запорожья: фото, видео

"Сам город оцеплен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ — очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья", — заявил источник.

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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войнасбузапорожская областьоккупацияКаменка-Днепровская
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