СБУ устроила "бавовну" боевикам Кадырова и коллаборантам вблизи Запорожья: фото, видео

Служба безопасности Украины ударила по коллаборантам и боевикам гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, которые готовили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

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Известно, что 29 августа СБУ устроила "бавовну" кадыровцам и коллаборантам, которые хотели проводить псевдовыборы в оккупированной Каменке-Днепровской.

Украинские беспилотники ударили по "избирательному участку", когда там проходил сбор "глав избирательных комиссий" всего района — собралось около 30 коллаборантов, которых охраняли оккупанты, в частности кадыровцы.

На собрании хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, СБУ провела атаку дронами в несколько волн, известно о многих раненых.

"Сам город оцеплен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ — очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья", — заявил источник.

В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Воины 79 десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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