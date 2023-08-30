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У Пскові атаковано аеродром Крєсти та, ймовірно, базу "бучанських катів" — пожежа та вибухи: відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 00:07
Фото з російських соцмереж
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У російському Пскові, де розташований військовий аеродром "Крєсти" та Черьохінська військова база, сталися вибухи. В одній із локацій пішла вторинна детонація. Місцеві жителі викладають фото та відео сильної пожежі.

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Місцеві жителі пишуть у соцмережах про "десятки вибухів".

На одному з відео видно, як протиповітряна оборона росіян намагається відбивати атаки повітряних об'єктів, ймовірно, дронів-камікадзе. Окупанти гатять у повітря зі стрілецької зброї.

Російський анонімний пропагандистський канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що "на аеродромі було знищено військові літаки, як мінімум два". Інший z-ресурс окупантів написав, що "дрон влучив у паливозаправник на аеродромі".

Вся ця інформація вимагає перевірки та підтвердження.

Офіційних коментарів від місцевої влади та військового відомства країни-терориста Росії ще не було.

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За словами одного з місцевих жителів, атаковано не лише аеродром, а й Черьохінську військову базу.

Розквартований там 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк ЗС РФ на початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїв військові злочини у Бучі та інших місцях на київському напрямі фронту.

Від України до Пскова по прямій – близько 670 км. Аеродром розташований за 38 км від східного кордону Естонії та за 60 км від Латвії.

Очікувано, що пропагандистські канали РФ практично відразу почали розносити, що "атака була з країн НАТО".

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Євген Пилипенко
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