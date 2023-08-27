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Російські бомбардувальники Ту-95МС вдарили по Україні — ракети летять на захід

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 03:57
Російські бомбардувальники Ту-95МС вдарили по Україні — ракети летять на захід - Фото
Ту-95МС (скриншот)

Над ранок 27 серпня крилаті ракети, запущені з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, долетіли до кордонів України. Атака триває, Х-555/Х-101 летять на захід.

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Орієнтовно о 03:25 ракетоносці здійснили пуски над Каспійським морем.

03:53. Група крилатих ракет заходить у повітряний простір України через Сумську область, напрямок руху – на захід, попередили Повітряні сили.

04:05. Група ракет у Чернігівській області.

04:08. Ракети рухаються у напрямку Києва, напрямок може змінюватись.

Новина доповнюється...

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Євген Пилипенко
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війнаракетний ударту-95Х-101Х-555
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