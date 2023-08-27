Російські бомбардувальники Ту-95МС вдарили по Україні — ракети летять на захід
27.08.2023, 03:57
Ту-95МС (скриншот)
Над ранок 27 серпня крилаті ракети, запущені з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, долетіли до кордонів України. Атака триває, Х-555/Х-101 летять на захід.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Орієнтовно о 03:25 ракетоносці здійснили пуски над Каспійським морем.
03:53. Група крилатих ракет заходить у повітряний простір України через Сумську область, напрямок руху – на захід, попередили Повітряні сили.
04:05. Група ракет у Чернігівській області.
04:08. Ракети рухаються у напрямку Києва, напрямок може змінюватись.
Новина доповнюється...
- 22 серпня 2023 року російський бомбардувальник атакував катери ЗСУ у Чорному морі, по ньому відкрили вогонь.
- Вранці того ж дня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську ЗРК С-400 "Тріумф". Секретар РНБО заявив, що "це наша нова ракета, яка показала себе бездоганно".
- Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 по російській території.
Читайте також: Успіх контрнаступу ЗСУ — лише питання часу, запевнив замкомбата 80 ОДШБр
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах 15.08.2023Росіяни вдарили ракетами Х-555 з літаків Ту-95МС по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами 06.08.2023Залужний: РФ запустила вночі 51 ракету Х-101, Х-22 та "Калібр". Прильоти у Дніпрі та Кривому Розі 24.06.2023
Останні новини
Коментарі