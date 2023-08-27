Российские бомбардировщики Ту-95МС ударили по Украине — ракеты летят на запад
27.08.2023, 03:57
Ту-95МС (скриншот)
Под утро 27 августа крылатые ракеты, запущенные с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, долетели до границ Украины. Атака продолжается, Х-555/Х-101 летят на запад.
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Ориентировочно в 03:25 ракетоносцы совершили пуски над Каспийским морем.
03:53. Группа крылатых ракет входит в воздушное пространство Украины через Сумскую область, направление движения – на запад, предупредили Воздушные силы.
04:05. Группа ракет в Черниговской области.
04:08. Ракеты двигаются в направлении Киева, направление может изменяться.
Новость дополняется...
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