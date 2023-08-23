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Российский бомбардировщик атаковал катера Украины у Змеиного, по нему открыли огонь: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 15:30
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Около острова Змеиный в районе так называемых вышек Бойко произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Борт врага пытался атаковать плавсредства Сил безопасности и обороны Украины, но по нему открыли огонь, сообщили в военной разведке.

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Боевое столкновение произошло, предположительно, 22 августа.

Вражеская военная пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера, пишет ГУР, но "на самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого ущерба украинским военным не было нанесено".

Новость дополняется...

  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". 
Євген Пилипенко
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Змеиный
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