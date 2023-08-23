Біля острова Зміїний і в районі "веж Бойка" сталося бойове зіткнення російського військового літака та катерів Сил безпеки та оборони України. Борт ворога намагався атакувати плавзасоби, але по ньому відкрили вогонь, повідомили у військовій розвідці.

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Бойове зіткнення сталося, ймовірно, 22 серпня.

22 серпня МО РФ заявило, що літаки окупантів (нібито Су-30СМ та МіГ-29К) "знищили катер десантної групи ЗСУ біля острова Зміїний". Щобільше, ворожа пропаганда, за сумарними повідомленнями якої українська армія вже мала бути неодноразово знищена, повідомила, на відміну від МО РФ, про знищення не одного, а аж трьох катерів.

У той самий день представник ВМС України заявив CNN, що "втрат серед особового складу у ВМС немає".

ДОВІДКА. "Вежами Бойка" називають самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" та "Незалежність", які були куплені за президентства . "Вежами Бойка" називають самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" та "Незалежність", які були куплені за президентства Віктора Януковича , коли Міненерго очолював депутат Юрій Бойко . Станом на початок 2014 року вони перебували на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце було відправлено платформу "Таврида". Захоплені Росією.

На відео, яке показали окупанти, видно постріли по цілі, що рухається на воді, але результат не показаний.

Ворожа військова пропаганда поширила фейк про нібито враження та затоплення українського катера, пише ГУР, але "насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – ніякої шкоди українським військовим не було завдано".

За інформацією розвідки, у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці "завдали удару по літаку".

"Випущена з бойового катера ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", – резюмували в ГУР.

Ролик ГУР обривається, коли ракета з катера досягає лівого верхнього кута відео. Невідомо, що та як вона вразила.

22 серпня 2023 року начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "незабаром" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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