RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Російський бомбардувальник атакував катери ЗСУ у Чорному морі. По ньому відкрили вогонь – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 15:30
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

Біля острова Зміїний і в районі "веж Бойка" сталося бойове зіткнення російського військового літака та катерів Сил безпеки та оборони України. Борт ворога намагався атакувати плавзасоби, але по ньому відкрили вогонь, повідомили у військовій розвідці.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Бойове зіткнення сталося, ймовірно, 22 серпня.

22 серпня МО РФ заявило, що літаки окупантів (нібито Су-30СМ та МіГ-29К) "знищили катер десантної групи ЗСУ біля острова Зміїний". Щобільше, ворожа пропаганда, за сумарними повідомленнями якої українська армія вже мала бути неодноразово знищена, повідомила, на відміну від МО РФ, про знищення не одного, а аж трьох катерів.

У той самий день представник ВМС України заявив CNN, що "втрат серед особового складу у ВМС немає".

ДОВІДКА. "Вежами Бойка" називають самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" та "Незалежність", які були куплені за президентства Віктора Януковича, коли Міненерго очолював депутат Юрій Бойко. Станом на початок 2014 року вони перебували на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце було відправлено платформу "Таврида". Захоплені Росією.

На відео, яке показали окупанти, видно постріли по цілі, що рухається на воді, але результат не показаний.

Ворожа військова пропаганда поширила фейк про нібито враження та затоплення українського катера, пише ГУР, але "насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – ніякої шкоди українським військовим не було завдано".

За інформацією розвідки, у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці "завдали удару по літаку".

"Випущена з бойового катера ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", – резюмували в ГУР.

Ролик ГУР обривається, коли ракета з катера досягає лівого верхнього кута відео. Невідомо, що та як вона вразила.

  • 22 серпня 2023 року начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "незабаром" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавмсавіаціякатерМіГ-29зміїнийсу-30вежі бойка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 