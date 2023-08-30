Росія вдарила Калібрами по Одесі, дрони під Києвом та в областях. Вибухи, працює ППО

Вночі 30 серпня армія країни-окупанта Росії атакує Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (вони ж "Герань-2") та крилатими ракетами "Калібр". Роботу протиповітряної оборони та, ймовірно, прильоти чують у різних областях. Ближче до третьої ночі БПЛА долетіли до Київської області, а ракети – до Одеси.

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О 02:40 моніторинг-канал ЗСУ написав, що група ворожих БПЛА наближається до Києва з півдня.

З 02:49 працює ППО на Київщині, чути звуки вибухів.

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Росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" у Чорному морі по Одесі, у місті з 02:55 і далі періодично гуркіт – працює ППО.

03:06. В Одесі все ще працюють по ракетах супротивника.

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З 29 на 30 серпня 2023 року відбулася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горять літаки на аеродромі в Пскові, приліт по в/ч і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях.

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