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Росія вдарила Калібрами по Одесі, дрони під Києвом та в областях. Вибухи, працює ППО

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 03:00
Росія вдарила Калібрами по Одесі, дрони під Києвом та в областях. Вибухи, працює ППО - Фото
Мисливці за ірансько-російськими "шахедами" (фото - Нацгвардія)

Вночі 30 серпня армія країни-окупанта Росії атакує Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (вони ж "Герань-2") та крилатими ракетами "Калібр". Роботу протиповітряної оборони та, ймовірно, прильоти чують у різних областях. Ближче до третьої ночі БПЛА долетіли до Київської області, а ракети – до Одеси.

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О 02:40 моніторинг-канал ЗСУ написав, що група ворожих БПЛА наближається до Києва з півдня.

З 02:49 працює ППО на Київщині, чути звуки вибухів.

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Росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" у Чорному морі по Одесі, у місті з 02:55 і далі періодично гуркіт – працює ППО.

03:06. В Одесі все ще працюють по ракетах супротивника.

Новина доповнюється...

Євген Пилипенко
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