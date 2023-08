Український боксер Олександр Усик впевнено переміг обов'язкового претендента Деніела Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі (понад 90,7 кг). Фаворит декласував британця та забив його до нокауту у 9-му раунді, хоч і впав у 5-му раунді від спірного удару "на межі", трохи нижче за пояс.

Поєдинок відбувся у Вроцлаві, Польща. Це був захист звання чемпіона за версією WBA, де Дюбуа значився обов'язковим претендентом.

Перед виходом бійців на ринг до учасників поєдинку, українців, мешканців Вроцлава, Польщі та світу у заздалегідь записаному ролику звернувся президент Володимир Зеленський.

У 1-му раунді було протистояння джебів: український шульга був точнішим. Зазвичай агресивний Дюбуа не йшов уперед, а намагався витягти суперника на себе.

Британець вдарив Усика по стегну в 2-му, але після цього двічі пропустив два лівих прямих в голову: британця трохи повело. Український контрпанчер явно узяв цей раунд, хоча Деніел незадовго до гонга потужно пробив у пахву аперкотом.

Усик продовжував перегравати претендента на класі та рухливості в 3-му раунді, хоча той і здивував більш продуманим боксом, ніж зазвичай. Поки що Дюбуа робив ту саму помилку, що й Джошуа до нього: пробував перебоксувати більш висококласного боксера.

4-ту трихвилинку британець почав агресивніше, але невдовзі перейшов до тієї ж тактики, з якої почав – віддав ініціативу швидкому Вусику і зосередився на тому, щоб ловити його на помилках. Мало що виходило, але потужний Деніел, володар сильного удару, залишався небезпечним кожну секунду. Поки Усик декласує супротивника.

На початку 5-го раунду Дюбуа потужно вдарив, здавалося, нижче поясу: Олександр впав і близько хвилини сидів біля канатів на настилі рингу, намагаючись відновитися. Українець взяв усі належні хвилини на відновлення.

Повтор показав, що удар був у пояс, практично на межі фолу. Не стало б сенсацією, якби рефері зарахував Дюбуа перемогу нокаутом.

Після відновлення бою Дюбуа насідав, але не зміг "дочавити" візаві. Під кінець раунду Усик навіть поганяв супротивника по рингу.

Британець агресивно розпочав 6-й раунд, але знову невдовзі знизив оберти, після чого Усік перехопив ініціативу. У середині раунду Дюбуа, зрозумівши, що супернику не подобаються удари у тулуб, двічі туди пробивав, різко знижуючи активність Олександра. Залишок раунду претендент виглядав упевнено.

7-й раунд. У середині раунду Деніел нашкодив Усику ударом у живіт. Олександр уже не такий рухливий, але зумів повернути борг противнику кількома затяжними та результативними атаками по голові. Під кінець раунду вже Дюбуа виглядав приголомшеним.

З початком 8-го раунду вперед пішов Усик, але Дюбуа не дав себе тіснити. Декілька успішних комбінацій від чемпіона в "спокійному" раунді. Олександр виглядає дещо втомленим, звідси й погіршення роботи ніг. Наприкінці Усик пішов насідати і майже одночасно з гонгом зумів збити суперника в нокдаун серією ударів.

9-й раунд британець почав з удару нижче пасу. Пощастило, що не сильний удар. Усик майже відразу поквитався, пробивши кілька точних кросів у голову. Дюбуа пропускає майже всі джеби, але огризається досі небезпечно. Другий нокдаун у середині раунда від джебу! Ні, нокаут! Усик КО 9.

Послужний список 36-річного Усика у професійному боксі покращився до 21 перемоги (з них 14 дострокових) без поразок. Дюбуа залишився з такими показниками: 19 перемог (18 дострокових) та дві поразки.

Останнім із чотирьох головних титулів у світовому боксі (WBC) поки що володіє британець Тайсон Ф'юрі.

Наприкінці жовтня він проведе бій проти дебютанта профібоксу, зірки UFC Френсіса Нґанну, після чого слід очікувати на нову спробу команд британця та українця домовитися про об'єднавчий поєдинок чемпіонів, в якому визначиться одноосібний лідер суперважкої ваги.

Наприкінці 2022 року та на початку 2023-го сторони вже намагалися укласти угоду, але численні вимоги та умови Ф'юрі змусили Усика тимчасово відмовитися від ідеї бою за статус "абсолюту".

Новій спробі домовитися в парі Усик – Ф'юрі можуть перешкодити ще два обов'язкові претенденти українця за іншими версіями — IBF та WBO, 31-річний хорват Філіп Хрґович (16-0, 13 KO) та 40-річний китаєць Чжан Чжилеї (25-1-1, 20 KO) відповідно.

Усик зобов'язаний дати їм бій у визначені правилами організацій строки, проте сторони можуть домовитися про "відступні" гроші, які чемпіон заплатить претенденту, щоб той почекав з боєм, доки чемпіон проводить об'єднавчий поєдинок.

Наступний у черзі на зустріч з Усиком — китайський гігант Чжилеї.

