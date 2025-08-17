Путін запропонував 440 кв км біля Сум та Харкова в обмін на 6600 кв км Донбасу – Reuters

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

На зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін серед іншого запропонував обміняти окуповані російською армією ділянки у Сумській та Харківській області на територію, що Україна контролює на Донбасі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на декількох неназваних співрозмовників, знайомих з думкою Кремля.

Агенція зазначила, що обізнаність співбесідників із вимогами Путіна базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України й вона, ймовірно, не є повною.

Співрозмовники Reuters підтвердили раніше озвучену The New York Times інформацію, що російський диктатор вимагає повного виведення українських військ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Натомість Росія готова повернути окуповані ділянки українських земель на півночі Сумської та північному сході Харківської областей.

Згідно з даними Deep State, Росія контролює окремі ділянки Сумської та Харківської областей загальною площею близько 440 квадратних км, а Україна контролює близько 6600 квадратних км Донбасу.

Співбесідники Reuters також повідомили, що Путін прагнув щонайменше формального визнання суверенітету Росії над Кримом, який Москва окупувала у 2014 році.

Незрозуміло, чи це означає визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними державами та Україною, зазначає агенція

Співрозмовники додали, що Путін також очікуватиме скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Однак вони не змогли сказати, чи стосується це санкцій США та європейських, чи окремо американських.

Інші ймовірні пропозиції російського диктатора, що наводить Reuters, збігаються із даними The New York Times.

Зокрема йдеться про відмову від припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди про мир, заборону на вступ України до НАТО, обговорення "певних" гарантій безпеки для України, офіційний статус російської мови та повернення прав Російської православної церкви.