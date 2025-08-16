За день до поїздки Зеленського до Трампа Макрон, Стармер і Мерц скликають Коаліцію охочих

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

У неділю 17 серпня відбудеться онлайн-зустріч Коаліції охочих, аби обговорити кроки для досягнення миру у російсько-українській війні. Про це повідомили в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, передає медіа Barron's.

Зустріч разом організовують Макрон та керівники британського і німецького урядів Кір Стармер та Фрідріх Мерц.

Засідання Коаліції відбудеться за день до поїздки президента Володимира Зеленського на переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтон.

Раніше Макрон повідомив про розмову з Зеленським, Трампом та партнерами, а також подальші після обговорення з європейськими колегами за результатами зустрічі Трампа з диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Ми погоджуємося заявити, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна та доки не буде встановлено міцний та тривалий мир, що поважатиме права України", – зауважив керівник Франції.

Також він зауважив, що будь-який тривалий мир має супроводжуватися "непохитними гарантіями безпеки", і привітав готовність США зробити свій внесок у них.

"Ми будемо працювати над цим разом з ними [Штатами] та з усіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх власних зобов'язань", – додав французький президент.