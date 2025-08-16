За день до поездки Зеленского к Трампу Макрон, Стармер и Мерц созывают Коалицию желающих

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

В воскресенье 17 августа состоится онлайн-встреча Коалиции желающих для обсуждения шагов для достижения мира в российско-украинской войне. Об этом сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, передаёт медиа Barron's.

Встречу вместе организуют Макрон и руководители британского и немецкого правительств Кир Стармер и Фридрих Мерц.

Заседание Коалиции состоится за день до поездки президент Владимира Зеленского на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон.

Ранее Макрон сообщил о разговоре с Зеленским, Трампом и партнерами, а также дальнейшие после обсуждения с европейскими коллегами по результатам встречи Трампа с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Мы согласны заявить, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и длительный мир, который будет уважать права Украины", – отметил руководитель Франции.

Также он отметил, что любой длительный мир должен сопровождаться "непоколебимыми гарантиями безопасности", и приветствовал готовность США внести свой вклад в них.

"Мы будем работать над этим вместе с ними [Штатами] и со всеми нашими партнерами по Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Также будет важно извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не соблюдать свои собственные обязательства", – добавил французский президент.