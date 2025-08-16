Евролидеры отреагировали на встречу Трампа с Путиным совместным заявлением: документ
После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске европейские лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули готовность присоединиться к подготовке трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского.
"Сегодня утром президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского после своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении.
Документ подписали президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Лидеры апеллировали к заявлению Трампа о том, что "следующим этапом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он планирует встретиться в ближайшее время".
"Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита при поддержке Европы", – отметили они.
Представители стран ЕС и европейских институтов также отметили, что Украина имеет право на непоколебимые гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
"Мы поддерживаем заявление президента Трампа о готовности США предоставить эти гарантии. Коалиция желающих готова активно участвовать в процессе. Никакие ограничения на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами быть не должны. Россия не имеет права накладывать вето на курс Украины в ЕС и НАТО", – заявили лидеры.
Кроме того, они подтвердили: Украина самостоятельно будет определять свою территорию. Международные границы не могут быть изменены силой.
- 16 августа 2025 года Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.
- После переговоров в интервью Fox News президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
- В этом же интервью Трамп заявил о возможной подготовку трехсторонней встречи с его участием, Зеленского и Путина.
- Президент США также заявил, что он "в целом" достиг с Путиным договоренности, по которой должен произойти "обмен территориями" между Украиной и Россией.
Комментарии (0)