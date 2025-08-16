Евролидеры отреагировали на встречу Трампа с Путиным совместным заявлением: документ

Украина самостоятельно будет определять свою территорию, отметили лидеры стран ЕС и институтов. Международные границы не могут быть изменены силой

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске европейские лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули готовность присоединиться к подготовке трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского.

"Сегодня утром президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского после своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении.

Читайте также Унижение Трампа унижение Трампа. Как переговоры с Путиным на Аляске повлияют на Украину

Документ подписали президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Польши Дональд Туск.