Євролідери відреагували на зустріч Трампа з Путіним спільною заявою: документ
Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій підкреслили готовність долучитися до підготовки тристоронніх переговорів за участі Володимира Зеленського.
"Сьогодні вранці президент Трамп поінформував нас та президента Зеленського після своєї зустрічі з президентом Росії на Алясці 15 серпня 2025 року. Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру", – йдеться у заяві.
Документ підписали президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Лідери апелювали до заяви Трампа про те, що "наступним етапом мають стати подальші переговори за участі президента Зеленського, з яким він планує зустрітися найближчим часом".
"Ми також готові працювати з президентом Трампом та президентом Зеленським над підготовкою тристороннього саміту за підтримки Європи", – зазначили вони.
Представники країн ЄС та європейських інституцій також наголосили, що Україна має право на непохитні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.
"Ми підтримуємо заяву президента Трампа про готовність США надати ці гарантії. Коаліція охочих готова активно брати участь у процесі. Жодні обмеження на збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами бути не повинні. Росія не має права накладати вето на курс України до ЄС та НАТО", – заявили лідери.
Крім того, вони підтвердили: Україна самостійно визначатиме свою територію. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.
- 16 серпня 2025 року Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.
- Після переговорів у інтерв'ю Fox News президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі за його участі, Зеленського і Путіна.
- Президент США також заявив, що він "загалом" досяг з Путіним домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією.
Коментарі (0)