Євролідери відреагували на зустріч Трампа з Путіним спільною заявою: документ

Україна самостійно визначатиме свою територію, наголосили лідери країн ЄС та інституцій. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою

Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій підкреслили готовність долучитися до підготовки тристоронніх переговорів за участі Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці президент Трамп поінформував нас та президента Зеленського після своєї зустрічі з президентом Росії на Алясці 15 серпня 2025 року. Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру", – йдеться у заяві.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Документ підписали президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.