Трамп заявив, що він "загалом" домовився з Путіним щодо обміну територіями

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг з російським диктатором Володимиром Путіним домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією. Про це керівник Штатів розповів у інтерв'ю телеканалу Fox News.

Журналіст Шон Генніті під час інтервʼю зазначив, що має відбутися обмін територіями. Він це описав як те, "що буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО" і попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація.

"Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань загалом домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні"", – сказав президент США.

Трамп також заявив, що можливість укладення угоди становить, за його словами, "50 на 50". Він також сказав, що повідомить президенту Володимиру Зеленському після переговорів.

"Погодьтеся на угоду. Ви маєте укласти Угоду. Росія – це велика сила. Вони (українці – ред.) ні, хоча у них дуже добрі солдати й добра зброя, яку ми надали", – описав Трамп, те що ймовірно скаже Зеленському.

Раніше президент США припускав можливість "обмінів територіями" між Україною та РФ (фактично обмін одних окупованих територій України та інші, неокуповані). Водночас Зеленський виступав проти цього.