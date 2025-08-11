Трамп: Спробуємо повернути Україні частину окупованих територій
Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах переговорів його країна спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.
"І будуть деякі обміни. Будуть деякі зміни в території... Ми збираємося змінити лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні", - розповів політик.
Трамп зауважив, що окупанти переважно захопили узбережжя України: "Знаєте, у [сфері продажу нерухомості] ми називаємо це прибережною власністю. Це завжди найцінніша нерухомість".
Президент США нагадав, що до повномасштабного вторгнення під контролем України була велике морське узбережжя (президент США називає 1000 миль, тобто ~1600 км, але насправді вона становить 2782 км. - Ред.).
"Це зникло. Крім однієї невеликої території, Одеси. Це невелика територія. Залишилося лише трохи води", - зазначив політик.
Вихід до Чорного та Азовського морів мають тимчасово окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
Новина доповнюється...
- 8 серпня Трамп заявив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною та Росією у межах мирного процесу "на благо обох сторін".
- Наступного дня президент Зеленський зауважив, що Україна не буде "дарувати землю окупантам", однак повномасштабну війну потрібно закінчувати і зробити це має саме Росія.
- 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою мирних переговорів.
- Віцепрезидент США Венс заявив, що Штати враховують нинішню лінію фронту у пошуку шляху до миру.
