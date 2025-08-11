Трамп: Спробуємо повернути Україні частину окупованих територій

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах переговорів його країна спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.

"І будуть деякі обміни. Будуть деякі зміни в території... Ми збираємося змінити лінії фронту. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні", - розповів політик.

Трамп зауважив, що окупанти переважно захопили узбережжя України: "Знаєте, у [сфері продажу нерухомості] ми називаємо це прибережною власністю. Це завжди найцінніша нерухомість".

Президент США нагадав, що до повномасштабного вторгнення під контролем України була велике морське узбережжя (президент США називає 1000 миль, тобто ~1600 км, але насправді вона становить 2782 км. - Ред.).

"Це зникло. Крім однієї невеликої території, Одеси. Це невелика територія. Залишилося лише трохи води", - зазначив політик.

Вихід до Чорного та Азовського морів мають тимчасово окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

