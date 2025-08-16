Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та іншими європейськими лідерами

За даними співрозмовника в Офісі президента, розмова наразі триває

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Офісі президента.

За даними співрозмовника, розмова наразі триває.

Це також підтвердив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

"Air Force One зараз приземлився на авіабазі Ендрюс. Трамп зараз розмовляє телефоном з Зеленським та іншими, звідси й затримка з виходом", – написав він.

Перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп заявляв, що якщо зустріч на Алясці буде успішною, він зателефонує українському колезі Володимиру Зеленському та європейським союзникам.

ОНОВЛЕНО О 09:54. Трамп завершив розмову з Зеленським та іншими європейськими лідерами, повідомив LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.

За словами співрозмовника в ОП, це був тривалий дзвінок. Спочатку розмова відбувалася між президентами Володимиром Зеленським та Трампом. Після до дзвінка приєдналися європейські лідери.

У телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії.