CNN: Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии для Украины по принципам НАТО

По словам европейского чиновника, речь идет о гарантиях по типу статьи 5 НАТО при поддержке США и Европы в случае заключения мирного соглашения

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп и европейские союзники обсудили возможные гарантии безопасности для Украины по принципам статьи 5 НАТО. Об этом CNN сообщил европейский чиновник.

По словам чиновника, речь идет о гарантиях по типу статьи 5 Альянса при поддержке США и Европы в случае заключения мирного соглашения.

При этом НАТО не будет привлечено к этим гарантиям, сказал европейский чиновник.

Справка Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону. Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону. Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов.

15 августа Трамп накануне встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", – сказал президент США.