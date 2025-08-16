CNN: Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии для Украины по принципам НАТО
Президент США Дональд Трамп и европейские союзники обсудили возможные гарантии безопасности для Украины по принципам статьи 5 НАТО. Об этом CNN сообщил европейский чиновник.
По словам чиновника, речь идет о гарантиях по типу статьи 5 Альянса при поддержке США и Европы в случае заключения мирного соглашения.
При этом НАТО не будет привлечено к этим гарантиям, сказал европейский чиновник.
15 августа Трамп накануне встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО.
"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", – сказал президент США.
- 11 августа сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
- Politico писало, что Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях.
- 14 августа государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров.
