CNN: Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии для Украины по принципам НАТО
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп и европейские союзники обсудили возможные гарантии безопасности для Украины по принципам статьи 5 НАТО. Об этом CNN сообщил европейский чиновник.

По словам чиновника, речь идет о гарантиях по типу статьи 5 Альянса при поддержке США и Европы в случае заключения мирного соглашения.

При этом НАТО не будет привлечено к этим гарантиям, сказал европейский чиновник.

Справка
Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону. Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов.

15 августа Трамп накануне встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", – сказал президент США.

  • 11 августа сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
  • Politico писало, что Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях.
  • 14 августа государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров.
