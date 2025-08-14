Рубио считает, что гарантии безопасности должны быть частью мирных переговоров

Американский госсекретарь пообещал сделать "все возможное", чтобы достичь мира в войне России против Украины

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard/EPA)

Гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп 15 августа проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в надежде добиться прекращения боевых действий в Украине, но для достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта потребуется больше времени.

"Думаю, мы все признаем, что для достижения мира необходимо обсудить гарантии безопасности. Необходимо обсудить... территориальные споры и претензии, а также то, за что они борются", — заявил Рубио.

"Все это будет частью комплексного решения. Но я думаю, что президент [Трамп] надеется достичь определенного прекращения боевых действий, чтобы эти переговоры могли состояться", — подчеркнул госсекретарь.

Рубио добавил, что чем дольше продолжаются войны, тем труднее их прекратить.

"Но мы увидим, что возможно завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. И мы полны надежды. Мы хотим, чтобы был мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конце концов, договоренность об этом будет зависеть от Украины и России", — констатировал чиновник.

Рубио акцентировал, что, по его мнению, Трамп четыре раза разговаривал по телефону с Путиным и "почувствовал, что сейчас важно поговорить с ним лично, посмотреть ему в глаза и выяснить, что возможно, а что нет".

"Он [Трамп] видит возможность поговорить о достижении мира. Он собирается этого достичь, и мы узнаем завтра в какой-то момент, как сказал президент, вероятно, в самом начале этой встречи, возможно ли что-то или нет. Мы надеемся, что да", — резюмировал глава американской дипломатии.

11 августа сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.

Politico писало, что Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях.