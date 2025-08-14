Рубіо вважає, що гарантії безпеки мають бути частиною мирних переговорів

Американський держсекретар пообіцяв зробити "все можливе", аби досягнути миру у війні Росії проти України

Марко Рубіо (Фото: Nathan Howard/EPA)

Гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" повинні стати частиною мирних переговорів. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає агентство Reuters.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп 15 серпня проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в надії домогтися припинення бойових дій в Україні, але для досягнення всеосяжного врегулювання конфлікту буде потрібно більше часу.

"Думаю, ми всі визнаємо, що для досягнення миру необхідно обговорити гарантії безпеки. Необхідно обговорити... територіальні суперечки та претензії, а також те, за що вони борються", – заявив Рубіо.

"Усе це буде частиною комплексного рішення. Але я думаю, що президент [Трамп] сподівається досягти певного припинення бойових дій, щоб ці переговори могли відбутися", – наголосив держсекретар.

Рубіо додав, що чим довше тривають війни, тим важче їх припинити.

"Але ми побачимо, що можливо завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. І ми сповнені надії. Ми хочемо, щоб був мир. Ми зробимо все можливе, щоб його досягти, але зрештою, домовленість про це залежатиме від України та Росії", – констатував посадовець.

Рубіо акцентував, що, на його думку, Трамп чотири рази розмовляв телефоном з Путіним і "відчув, що зараз важливо поговорити з ним особисто, подивитися йому в очі та з’ясувати, що можливо, а що ні".

"Він [Трамп] бачить можливість поговорити про досягнення миру. Він збирається цього досягти, і ми дізнаємося завтра в якийсь момент, як сказав президент, ймовірно, на самому початку цієї зустрічі, чи щось можливо, чи ні. Ми сподіваємося, що так", – резюмував глава американської дипломатії.

11 серпня сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.

Politico писало, що Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки – за певних умов.