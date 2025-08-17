З Зеленським до США може поїхати Стубб, щоб запобігти конфлікту з Трампом – Politico

Володимир Зеленський та Александр Стубб (Фото: KIMMO BRANDT/EPA )

Європейські партнери України розглядають можливість залучити президента Фінляндії Александра Стубба до зустрічі керівника Сполучених Штатів Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським, щоб запобігти можливому конфлікту. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних європейських дипломатів і ще однієї особи, обізнаної з питанням.

Європейські лідери побоюються, що Зеленський, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, не отримає дружнього ставлення Трампа у понеділок, 18 серпня, коли заплановано зустріч американського й українського лідерів у Вашингтоні.

Тому європейські партнери України хочуть, щоб Стубб, у якого з американським лідером склалися добрі відносини, поїхав на зустріч разом із Зеленським.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським та переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших переговорів", – повідомили Politico співрозмовники.

Європа й Україна вважають понеділковий саміт ключовим для того, щоб Трамп не погодився на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними, такі як передання Росії неокупованих українських територій, зазначає видання.