З Зеленським до США може поїхати Стубб, щоб запобігти конфлікту з Трампом – Politico
Європейські партнери України розглядають можливість залучити президента Фінляндії Александра Стубба до зустрічі керівника Сполучених Штатів Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським, щоб запобігти можливому конфлікту. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних європейських дипломатів і ще однієї особи, обізнаної з питанням.
Європейські лідери побоюються, що Зеленський, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, не отримає дружнього ставлення Трампа у понеділок, 18 серпня, коли заплановано зустріч американського й українського лідерів у Вашингтоні.
Тому європейські партнери України хочуть, щоб Стубб, у якого з американським лідером склалися добрі відносини, поїхав на зустріч разом із Зеленським.
"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським та переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших переговорів", – повідомили Politico співрозмовники.
Європа й Україна вважають понеділковий саміт ключовим для того, щоб Трамп не погодився на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними, такі як передання Росії неокупованих українських територій, зазначає видання.
- 16 серпня Зеленський повідомив, що зустрінеться з керівником Штатів 18 серпня у Вашингтоні.
- Він додав, що Україна й партнери готуються до його зустрічі з Трампом.
Коментарі (0)