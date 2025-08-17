С Зеленским в США может поехать Стубб, чтобы предотвратить конфликт с Трампом – Politico

Зеленський та Стубб EPA KIMMO BRANDT

Европейские партнеры Украины рассматривают возможность привлечения президента Финляндии Александра Стубба к встрече президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским, чтобы предотвратить возможный конфликт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов и еще одного осведомленного источника.

Европейские лидеры опасаются, что Зеленский, в отличие от российского диктатора Владимира Путина, не получит дружественного отношения от Трампа в понедельник, 18 августа, когда запланирована встреча американского и украинского лидеров в Вашингтоне.

Поэтому европейские партнеры Украины хотят, чтобы Стубб, у которого сложились хорошие отношения с американским лидером, отправился на встречу вместе с Зеленским.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые вспышки конфликта между Трампом и Зеленским и убедить президента США привлечь Европу к любым дальнейшим переговорам", – сообщили источники Politico.

Европа и Украина считают, что понедельничный саммит имеет ключевое значение для того, чтобы Трамп не согласился на требования Путина, которые они считают неприемлемыми, такие как передача России неоккупированных украинских территорий, отмечает издание.