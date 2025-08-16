Украина и партнеры готовятся к встрече с Трампом 18 августа – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Украина и партнеры готовятся к встрече президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил руководитель Украины, реагируя на совместное заявление Нордично-Балтийской восьмерки.

"Сегодня также весь день продолжается координация с партнерами. Завтра тоже в графике уже есть разговоры. Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!", – написал глава государства.

Он также отметил, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и "до сих пор не определила, когда прекратит убийства".

"Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может быть нужно очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности. Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны", – отметил Зеленский.

Ранее, после саммита на Аляске, Трамп заявил, что нужно перейти к мирному соглашению, а не просто к прекращению огня.

16 августа страны Нордично-Балтийской восьмерки (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция) опубликовали совместное заявление в поддержку Украины. Среди главных тезисов:

→ подписанты выступили за участие Украины и Европы в мирных переговорах;

→ Необходимо прекратить огонь для достижения справедливого и прочного мира;

→ нужны "твердые и конкретные обязательства" партнеров из Америки и Европы по защите Украины от любой будущей агрессии;

→ Не следует накладывать никаких ограничений на украинские Вооруженные Силы или на сотрудничество Киева с другими странами, Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО;

→ подписанты требуют, чтобы Москва немедленно вернула похищенных ею детей, а также военнопленных и гражданских пленников.

"Мы будем продолжать вооружать Украину и усиливать оборону Европы, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России. Пока Россия будет продолжать убивать, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России. Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – отмечается в заявлении.

Зеленский, реагируя на публикацию отметил: "Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира".