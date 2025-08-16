Україна та партнери готуються до зустрічі з Трампом 18 серпня – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Україна та партнери готуються до зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомив керівник України, реагуючи на спільну заяву Нордично-Балтійської вісімки.

"Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!", – написав глава держави.

Він також зауважив, що Росія відкидає численні вимоги стосовно припинення вогню і "досі не визначила, коли припинить вбивства".

"Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни", – зауважив Зеленський.

Раніше, після саміту на Алясці, Трамп заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню.

16 серпня країни Нордично-Балтійської вісімки (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція) опублікували спільну заяву на підтримку України. Серед головних тез:

→ підписанти виступили за участь України та Європи у мирних переговорах;

→ необхідно припинити вогонь для досягнення справедливого та тривалого миру;

→ потрібні "тверді і конкретні зобов'язання" партнерів з Америки та Європи щодо захисту України від будь-якої майбутньої агресії;

→ не слід накладати жодних обмежень на українські Збройні Сили або на співпрацю Києва з іншими країнами, Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО;

→ підписанти вимагають, аби Москва негайно повернула викрадених нею дітей, а також військовополонених і цивільних бранців.

"Ми продовжуватимемо озброювати Україну та посилювати оборону Європи, щоб запобігти подальшій агресії Росії. Доки Росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії. Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", – зазначають у заяві.

Зеленський, реагуючи на публікацію зазначив: "Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру".