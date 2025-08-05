Данія, Норвегія та Швеція виділять $500 млн на американську зброю для України

Держави направлять кошти на допомогу ЗСУ у межах нової ініціативи PURL

HIMARS (Ілюстративне фото: Dean Lewins/EPA)

Норвегія разом зі Швецією та Данією надасть кошти для підтримки нової ініціативи щодо забезпечення України пріоритетним американським оборонним обладнанням через НАТО. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Щоб продовжувати задовольняти найнагальніші потреби України, Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують один із перших пакетів у межах нової ініціативи "Список пріоритетних потреб України" (PURL).

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Разом країни профінансують пакет загальною вартістю $500 млн.

"Це важлива ініціатива НАТО та США. Вона допомагає забезпечити швидке отримання Україною життєво важливого військового обладнання для самозахисту та зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами у їхній підтримці України", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Лише Норвегія виділить на ці цілі $135 млн.

"За допомогою цієї підтримки ми хочемо сприяти швидкому отриманню Україною необхідного їй обладнання, водночас зміцнюючи співпрацю в рамках НАТО щодо оборони України", – прокоментував міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.