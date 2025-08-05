Місія PURL: генсек НАТО написав усім союзникам із закликом доєднатися до підтримки України

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до всіх союзників, аби вони доєдналися до нової ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України. Заяву посадовця опублікували на сайті Альянсу 4 серпня.

"Йдеться про те, щоб Україна отримала обладнання, яке їй зараз терміново потрібно для захисту від російської агресії. Метою всієї допомоги союзників Україні є справедливе і тривале завершення війни на підтримку мирних зусиль президента Трампа. Я написав усім союзникам НАТО, закликаючи їх долучитися до цієї ініціативи з розподілу тягаря, і сподіваюся, що незабаром інші союзники [крім Нідерландів] також зроблять вагомі заяви", – розповів Рютте.

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Також Рютте оцінив новий пакет допомоги на 500 млн євро, який оголосили Нідерланди: генсек подякував Нідерландам за те, що вони "взяли на себе лідерство і перетворили цю ініціативу на конкретну підтримку", спираючись на кроки, зроблені Німеччиною для постачання додаткових систем Patriot Україні.

Посадовець також зазначив, що новий механізм PURL доповнює інші ініціативи НАТО з підтримки України, включно з NSATU та CAP, а також інші двосторонні зусилля членів Альянсу і партнерів.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що PURL є результатом домовленості президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа і Рютте (детальніше, як працює ініціатива, читайте тут).