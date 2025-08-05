Місія PURL: генсек НАТО написав усім союзникам із закликом доєднатися до підтримки України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до всіх союзників, аби вони доєдналися до нової ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України. Заяву посадовця опублікували на сайті Альянсу 4 серпня.
"Йдеться про те, щоб Україна отримала обладнання, яке їй зараз терміново потрібно для захисту від російської агресії. Метою всієї допомоги союзників Україні є справедливе і тривале завершення війни на підтримку мирних зусиль президента Трампа. Я написав усім союзникам НАТО, закликаючи їх долучитися до цієї ініціативи з розподілу тягаря, і сподіваюся, що незабаром інші союзники [крім Нідерландів] також зроблять вагомі заяви", – розповів Рютте.
Також Рютте оцінив новий пакет допомоги на 500 млн євро, який оголосили Нідерланди: генсек подякував Нідерландам за те, що вони "взяли на себе лідерство і перетворили цю ініціативу на конкретну підтримку", спираючись на кроки, зроблені Німеччиною для постачання додаткових систем Patriot Україні.
Посадовець також зазначив, що новий механізм PURL доповнює інші ініціативи НАТО з підтримки України, включно з NSATU та CAP, а також інші двосторонні зусилля членів Альянсу і партнерів.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що PURL є результатом домовленості президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа і Рютте (детальніше, як працює ініціатива, читайте тут).
- 14 липня глава Штатів і генсек НАТО уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.
- 26 липня про підтримку ініціативи заявила Литва – країна планує виділити 30 млн євро на придбання додаткових Patriot для України.
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