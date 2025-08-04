Штати і НАТО запускають новий механізм підтримки України PURL: як працюватиме
Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – про таку допомогу домовилися президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп та генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, ціллю PURL є забезпечення швидкого постачання Києву систем та озброєння, котрі у великій кількості можна отримати від США – це робиться, аби "зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого і стійкого миру".
Ініціативу реалізовують у межах домовленостей між Зеленським, Трампом і Рютте – за новим механізмом країни-члени НАТО та партнери зможуть фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески, розповів Шмигаль.
Міністр навів такі подробиці про PURL:
→ за ним складатиметься перелік обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України і підтверджених верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (зараз цю посаду обіймає генерал Алексус Гринкевич);
→ нові пакети допомоги "оголошуватимуться на регулярній основі";
→ НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні в нього механізми (місію NSATU).
"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що постачання зброї відбудуться вже незабаром", – додав керівник МО.
Посадовець анонсував, що "найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення".
- 14 липня Трамп і Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.
- 26 липня про підтримку ініціативи заявила Литва – країна планує виділити 30 млн євро на придбання додаткових Patriot для України.
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