Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро
Нідерланди першими з-поміж союзників по НАТО виділять американське озброєння для України на 500 млн євро, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами до Patriot) на суму 500 млн євро", – написав чиновник.
За його словами, ця підтримка "допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії".
Що можна придбати на 500 млн євро?Одна ракета до Patriot вартує 5,1-8,6 млн євро. Експортна ціна однієї батареї Patriot 2,15 млрд євро.
- 25 липня головком ЗСУ Сирський повідомив, що системи ППО, які союзники домовилися передати Україні, вже на підході.
- 1 серпня міністр оборони Німеччини підтвердив, що його країна поставить Україні дві системи Patriot в обмін на те, що Берлін буде першим у списку США на отримання систем останнього покоління на заміну.
- Заступник глави ГУР Скібіцький повідомляв, що окрім двох систем від Німеччини, очікується й одна від Нідерландів.
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