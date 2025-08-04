Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро

До нового пакета допомоги Києву, зокрема, увійдуть комплектуючі та ракети для Patriot

Система Patriot (Фото: X / Ruben Brekelmans)

Нідерланди першими з-поміж союзників по НАТО виділять американське озброєння для України на 500 млн євро, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами до Patriot) на суму 500 млн євро", – написав чиновник.

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За його словами, ця підтримка "допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії".