Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро
Система Patriot (Фото: X / Ruben Brekelmans)

Нідерланди першими з-поміж союзників по НАТО виділять американське озброєння для України на 500 млн євро, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами до Patriot) на суму 500 млн євро", – написав чиновник.

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За його словами, ця підтримка "допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії".

Що можна придбати на 500 млн євро?
Одна ракета до Patriot вартує 5,1-8,6 млн євро. Експортна ціна однієї батареї Patriot 2,15 млрд євро.
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