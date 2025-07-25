Сирський заявив, що системи ППО від союзників "уже на підході"

Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед ЗСУ, заявив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Системи протиповітряної оборони, які союзники домовилися передати Україні, вже на підході. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами зустрічі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом Алексусом Гринкевичем.

Також у зустрічі взяли участь начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) Кертіс Баззард.

"Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед ЗСУ", – написав Сирський.

Він додав, що українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань росіян.

Сторони також обговорили постачання Україні систем ППО, оплачених Європою. Головком подякував президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем.

"Вони вже на підході", – наголосив Сирський.

Фото: Facebook-акаунт головкома

Фото: Facebook-акаунт головкома

23 липня Spiegel повідомляв, що Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року.

24 липня президент нагадав, що Україні потрібно 10 систем Patriot. Офіційно підтверджено три – дві від Німеччини та одна від Норвегії.