Spiegel: Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року

Перша система Patriot буде доступна не раніше ніж через вісім місяців

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на урядових співрозмовників.

За даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, а саме навесні 2026 року.

Причиною є те, що лише тоді Німеччина зможе отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії. За даними журналістів, всі інші партнери також потребуватимуть ще більше часу для доставляння.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 22 липня заявив, що Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, але за умови швидкого отримання нових систем.

Він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передання Україні Patriot. Німеччина готова оплатити дві системи, одну – Норвегія та ще одна держава.