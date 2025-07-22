Нідерланди долучаться до постачання Україні систем Patriot
Нідерланди зроблять суттєвий внесок у передання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
За його словами, деталі найближчим часом будуть узгоджені.
"Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно і масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо Росію сісти за стіл переговорів", – зазначив міністр.
Як повідомили на сайті Міноборони, забезпечення протиповітряної оборони є ключовим пріоритетом військової підтримки України з боку Нідерландів.
Крім Patriot, вони надали 24 винищувачі F-16, відповідні боєприпаси та запчастини, кілька зенітних гармат і системи I-HAWK.
Нідерланди також постачають Україні радари для виявлення дронів та морські судна, оснащені засобами ППО.
- 14 липня стало відомо, що Україна може одержати до 17 батарей Patriot. Президент США Дональд Трамп заявив, що вони вже готуються до відправлення.
- Президент Володимир Зеленський поговорив з Трампом та Рютте, після чого також заявив, що Україна отримає Patriot та іншу зброю для захисту.
- Після засідання "Рамштайн" стало відомо, що Нідерланди нададуть 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування F-16.
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