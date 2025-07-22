Нідерланди долучаться до постачання Україні систем Patriot

Раніше Нідерланди надали Україні 24 винищувачі F-16, боєприпаси та запчастини, кілька зенітних гармат і системи I-HAWK

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Нідерланди зроблять суттєвий внесок у передання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, деталі найближчим часом будуть узгоджені.

"Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно і масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо Росію сісти за стіл переговорів", – зазначив міністр.

Як повідомили на сайті Міноборони, забезпечення протиповітряної оборони є ключовим пріоритетом військової підтримки України з боку Нідерландів.

Крім Patriot, вони надали 24 винищувачі F-16, відповідні боєприпаси та запчастини, кілька зенітних гармат і системи I-HAWK.

Нідерланди також постачають Україні радари для виявлення дронів та морські судна, оснащені засобами ППО.