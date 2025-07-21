Patriot, снаряди, гроші на перехоплювачі та дрони. Шмигаль підбив підсумки "Рамштайну"

Нідерланди нададуть 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування F-16, заявив міністр оборони

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Партнери оголосили про виділення нової допомоги під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Підсумки заходу підбив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він наголосив, що це вже 29-та зустріч у форматі, який залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги.

Шмигаль окреслив ключові рішення партнерів:

→ США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Союзники вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, що мають незабаром надійти в Україну;

→ також Німеччина передасть понад 200 000 снарядів для систем Gepard і профінансує закупівлю українських далекобійних дронів;

→ Канада продовжить участь у фінансуванні українського оборонного комплексу через "данську модель" і виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування танків;

→ Нідерланди нададуть 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування винищувачів F-16;

→ Норвегія у цьому році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК;

→ Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Глава Міноборони зазначив, що засідання 21 липня об’єднало 52 країни й організації. Серед учасників – генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Гілі на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" закликав до 50-денної кампанії з озброєння ЗСУ.

Шмигаль на засіданні заявив, що Україні потрібно $6 млрд, аби покрити дефіцит в оборонних закупівлях на 2025 рік.