Шмигаль домовився про щотижневу координацію дій зі співголовою "Рамштайну"
Міністр оборони Денис Шмигаль мав перший дзвінок з британським колегою Джоном Гілі – посадовці домовилися щотижня координувати спільні дії. Розмова зі співголовою формату "Рамштайн" відбулася напередодні нового засідання контактної групи з питань оборони України.
"Скоординували подальші кроки перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн". Обговорили ключові потреби України, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Домовились про щотижневу координацію спільних кроків", – розповів Шмигаль.
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Міністр подякував колезі за "незмінну підтримку Великої Британії та готовність до подальшого розвитку тісної співпраці".
- Після приходу до влади Трампа Британія та Німеччина перейняли на себе головування у форматі "Рамштайн".
- The Telegraph заявляло, що під час засідання 21 липня Гілі має намір закликати до 50-денної кампанії з озброєння України.
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