Шмигаль домовився про щотижневу координацію дій зі співголовою "Рамштайну"

Денис Шмигаль та Джон Гілі (Колаж: Telegram-канал українського міністра оборони)

Міністр оборони Денис Шмигаль мав перший дзвінок з британським колегою Джоном Гілі – посадовці домовилися щотижня координувати спільні дії. Розмова зі співголовою формату "Рамштайн" відбулася напередодні нового засідання контактної групи з питань оборони України.

"Скоординували подальші кроки перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн". Обговорили ключові потреби України, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Домовились про щотижневу координацію спільних кроків", – розповів Шмигаль.

Міністр подякував колезі за "незмінну підтримку Великої Британії та готовність до подальшого розвитку тісної співпраці".