Шмыгаль договорился о еженедельной координации действий с сопредседателем "Рамштайна"

Министры обороны Украины и Британии обсудили ключевые потребности Киева в вооружении

Денис Шмыгаль и Джон Хили (Коллаж: Telegram-канал украинского министра обороны)

Министр обороны Денис Шмыгаль имел первый звонок с британским коллегой Джоном Хили – чиновники договорились еженедельно координировать совместные действия. Разговор с сопредседателем формата "Рамштайн" состоялся накануне нового заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Скоординировали дальнейшие шаги перед очередным заседанием в формате "Рамштайн". Обсудили ключевые потребности Украины, в частности усиление противовоздушной обороны, а также развитие совместных оборонных проектов. Договорились о еженедельной координации совместных шагов", – рассказал Шмыгаль.

Министр поблагодарил коллегу за "неизменную поддержку Великобритании и готовность к дальнейшему развитию тесного сотрудничества".