Шмыгаль договорился о еженедельной координации действий с сопредседателем "Рамштайна"
Министр обороны Денис Шмыгаль имел первый звонок с британским коллегой Джоном Хили – чиновники договорились еженедельно координировать совместные действия. Разговор с сопредседателем формата "Рамштайн" состоялся накануне нового заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Скоординировали дальнейшие шаги перед очередным заседанием в формате "Рамштайн". Обсудили ключевые потребности Украины, в частности усиление противовоздушной обороны, а также развитие совместных оборонных проектов. Договорились о еженедельной координации совместных шагов", – рассказал Шмыгаль.
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Министр поблагодарил коллегу за "неизменную поддержку Великобритании и готовность к дальнейшему развитию тесного сотрудничества".
- После прихода к власти Трампа Британия и Германия взяли на себя председательство в формате "Рамштайн".
- The Telegraph заявляло, что во время заседания 21 июля Хили намерен призвать к 50-дневной кампании по вооружению Украины.
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