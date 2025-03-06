Главенство в "Рамштайне" взяли Германия и Британия, соберется менее чем через месяц

Борис Писториус (Фото: VITALII NOSACH/EPA)

Главенство в формате "Рамштайн" приняли на себя министры обороны Германии и Великобритании, следующее заседание состоится в конце марта – начале апреля. Об этом заявил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции, передает Укринформ.

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"Мой британский коллега Джон Хили и я решили, что мы будем вместе сопредседателями Контактной группы по Украине, работа которой будет продолжаться под нашим руководством", – рассказал чиновник.

По его словам, важной темой обсуждений на сегодня и в последующие недели является "компенсация американской помощи Украине, которая уже была отменена или будет отменена в будущем".

Писториус напомнил, что в 2025 году Германия выделила около 4 млрд евро помощи Украине, и подчеркнул, что поставки от страны носят постоянный и надежный характер.

"И я бы хотел еще раз подчеркнуть: когда мы объявляем о каких-либо поставках или заявляем о выделении денег, то это и предоставляется на самом деле", – рассказал министр.

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12 февраля в Брюсселе прошло заседание формата "Рамштайн" под председательством министра обороны Британии Хили. До того как Трамп пришел к власти, в группе председательствовали США.

В ходе последнего заседания глава Пентагона Хегсет заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО и ее возвращении к границам 2014 года.

Министр обороны Умеров ответил на слова Хегсета тезисом о неизменности позиции Украины по членству в НАТО.