На "Рамштайне" минимум три страны объявили о новых поставках оружия и техники Украине

Украина получит ракеты к системам ПВО, бронемашины, танки и прочее

Артиллерийские снаряды западного образца (Фото: MikeMareen/Depositphotos)

12 февраля в Брюсселе прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По меньшей мере три страны объявили о предоставлении Украине новой оборонной помощи – это Великобритания, Нидерланды и Германия.

Как сообщает Супильне, министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о 150 млн фунтов (около $180,6 млн) на "огневую мощность", артиллерию, танки, ракеты класса "воздух-воздух" и другие типы вооружений, а также новые контракты на ремонт наиболее важной техники в Украине.

Нидерланды, по информации Минобороны страны, передадут 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

Представительство Германии в НАТО сообщило, что Берлин передаст Украине около 100 ракет для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Военную поддержку Украины на заседании, по информации Германии, подтвердили более 50 стран.