На "Рамштайні" щонайменше три країни оголосили про нові постачання зброї та техніки Україні

Україна отримає ракети до систем ППО, бронемашини, танки та інше

Артилерійські снаряди західного зразка (Фото: MikeMareen/Depositphotos)

12 лютого у Брюсселі пройшло засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Щонайменше три країни оголосили про надання Україні нової оборонної допомоги – це Велика Британія, Нідерланди та Німеччина.

Як передає Суспільне, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про 150 млн фунтів (близько $180,6 млн) на "вогневу потужність", артилерію, танки, ракети класу "повітря-повітря" та інші типи озброєнь, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні.

Нідерланди, за інформацією Міноборони країни, передадуть 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Представництво Німеччини в НАТО повідомило, що Берлін передасть Україні близько 100 ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Військову підтримку України на засіданні, за інформацією Німеччини, підтвердили понад 50 країн.