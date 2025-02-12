"Ми хочемо і будемо країною НАТО". Умєров відреагував на заяву очільника Пентагону

Україна тримає свою обороноздатність і здатна це робити, заявив Рустем Умєров

Рустем Умєров і Піт Гегсет (Фото: Міноборони)

Позиція України щодо вступу в НАТО залишається незмінною. Україна хоче і буде країною Альянсу. Про це після зустрічі у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі повідомив міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву глави Пентагону Піта Гегсета, передає РБК-Україна.

"Наша позиція завжди незмінна: ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо країною НАТО, ми будемо країною Європейського Союзу", – сказав очільник оборонного відомства.

Умєров додав, що Україна тримає свою обороноздатність і здатна це робити.

"У нас свої пріоритети. Тому будь-які висновки робимо разом із нашим народом", – сказав він, відповідаючи на заяву Гегсета.

Міністр наголосив, що Рамштайн сфокусований на безпековій та оборонній допомозі, тому в цьому плані всі політичні речі говоритимуться не міністрами оборони.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки. Тому треба звикати до будь-яких заяв", – констатував Умєров.

Перед зустріччю Гегсет заявив, що США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів, натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.